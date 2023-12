Chevrolet, pronto un SUV Corvette? Ecco quello che sappiamo

Il SUV Corvette sta per portare una ventata di entusiasmo per gli appassionati di tutto il mondo. Le voci su una variante SUV della Corvette circolano da tempo, e sembra che questo nuovo modello debutterà nei prossimi due anni. Nonostante molti abbiano storto il naso, tutto indica che questo progetto è in fase di realizzazione.

La mossa di trasformare la Corvette in un SUV potrebbe essere ispirata al successo ottenuto da Ford con la Mustang Mach-E. La strategia di rendere un'iconica coupé sportiva e espanderla in un segmento più ampio, come dimostrato dalla Corvette C8 dal suo debutto nel 2020, si è rivelata redditizia. Tesla ha seguito una strategia simile con il Cybertruck, che però non sarà approvato in Europa molto probabilmente.

Le cifre di vendita di super SUV come il Lamborghini Urus e il Porsche Cayenne dimostrano il potenziale di profitto di questo segmento. Lamborghini ha venduto 5.367 Urus nel 2022, superando le vendite combinate di Huracan e Aventador. Anche Porsche ha ottenuto risultati eccezionali, vendendo 44.882 Cayenne e Macan rispetto a soli 25.183 degli altri veicoli della sua gamma.

La decisione di Chevlolet di trasformare la Corvette in un SUV è guidata quindi dalla volontà di conquistare una parte del profittevole mercato dei super SUV. Nonostante i margini di profitto inferiori rispetto a modelli esclusivi come l'Aventador Ultimae e la 911 GT2 RS, il volume di vendite può rendere questa inclusione redditizia.

Per quanto riguarda la propulsione, le voci iniziali suggerivano un'opzione elettrificata, ma fonti interne indicano che il SUV debutterà con un motore V8. Questa scelta potrebbe soddisfare gli appassionati, con il precedente presidente della GM, Bob Lutz, che sosteneva l'importanza di mantenere un motore V8 e interni di alta qualità per un SUV Corvette (l'era della Camaro è finita, il prossimo anno verrà tolta dalla produzione).

L