Con questo Chevrolet 'Kymera' potrete affrontare con calma un mondo post-apocalittico

Quello che potete ammirare attraverso l'interessantissimo video in alto è il 'Kymera', la creazione di un'officina del South Carolina chiamata Fab Fours, la quale ci ha dato un esempio di quanto incredibili possano essere le modifiche dei veicoli se fatte da persone che conoscono il proprio lavoro.

Il Kymera non è altro che un Chevrolet Colorado del 2015, ma adesso gode di aspetto e caratteristiche davvero folli, e infatti somiglia più ad un Trophy truck da corsa che un semplice Colorado. Addentrandoci nell'argomento vi diciamo che il Kymera non possiede più un motore anteriore, bensì è stato disposto al retrotreno dove una volta si trovava il vano di carico. Il propulsore è un grosso V8 Cummins diesel da 5,9 litri al quale sono stati aggiunti ben due compressori che consentono di raggiungere i 659 cavalli di potenza e permettono l'emissione di una grossa nube nera ogni qualvolta si schiacci il pedale dell'acceleratore.

I ritocchi non riguardano soltanto il motore, perché il Kymera porta con sé anche nuove sospensioni e ammortizzatori Fox, per non parlare degli assali di provenienza militare. Il pezzo forte è sicuramente la possibilità di sterzare pure le ruote posteriori le quali garantiscono una fenomenale manovrabilità nonostante le dimensioni e il peso del veicolo.

Come avrete sicuramente notato dal look generale, il Kymera si trova molto più a suo agio sullo sterrato che sull'asfalto, e in effetti può scalare con tranquillità le rocce, guadare con solidità un fiume basso e scalare con dolcezza le dune di un deserto. In pratica si tratta di un enorme "giocattolone", col quale bisogna innanzitutto divertirsi.

Per chiudere restando in tema vogliamo rimandarvi a due fuoristrada davvero degni di nota. Il primo è un Subaru Crosstek modificato, il quale offre una potenza simile a quella originale, ma gode di migliorie in ogni altro ambito. Infine, è impossibile non citare il Mercedes-AMG C63 Mansory Star Trooper Pickup Edition: un Classe G corazzato da far spavento persino ai carri armati.