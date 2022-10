La Chevrolet Impala NASCAR di Jeff Gordon è in vendita: che prezzo!

Non capita tutti i giorni di trovare delle auto da corsa autentiche in vendita, e quando succede hanno spesso prezzi d’acquisto proibitivi oppure non dispongono di tutti i componenti necessari al funzionamento, come la Toro Rosso F1 di Kvyat in vendita ad oltre 400 mila euro. Ebbene, Speedart Motorsports ha in vendita una Chevy Impala da NASCAR.

E non un’Impala qualunque, ma la vettura numero 24 di Jeff Gordon, una vera e propria icona del campionato NASCAR Sprint Cup, con la livrea fiammeggiante della vettura utilizzata nella stagione 2011. Il pilota statunitense ha corso la bellezza di 22 stagioni nella classe regina della NASCAR, totalizzando 93 vittorie e numerosi campionati, tanto da diventare una vera e propria leggenda della disciplina.

Nello specifico, questo esemplare è il telaio numero 678, costruito da Hendrick Motorsports nel 2011, con cui ha corso a Indianapolis per la Brickyard 400 dove ottenne un secondo posto, poi in Michigan per la Pure Michigan 400 dove concluse al sesto posto, e anche al Chicagoland Speedway dove concluse al 24° posto.

Parliamo quindi di una vettura che si è guadagnata la gloria in pista e che adesso è in vendita perfettamente funzionante e pronta per dare di nuovo vita al motore V8 da 5.9 litri da 850 CV, abbinato ad una trasmissione manuale a 4 rapporti settata per le gare al di fuori degli ovali.

La dotazione di bordo è altrettanto completa, con il rollbar completo, la rete di contenimento, il volante Momo con sgancio rapido e tutta la strumentazione degna di un aereo. L’unico elemento non originale è il piccolo spoiler in fibra di carbonio che ha preso il posto del pezzo originale che viene comunque venduto assieme all’auto.

E a proposito di vendita, come detto l’auto è acquistabile presso Speedart Motorsports con un prezzo di 165.000 dollari, ovvero 168.730 euro circa, un prezzo tutto sommato contenuto per portarsi a casa un’icona da corsa perfettamente funzionante. E a proposito della disciplina, ricordiamo che nel 2023 la NASCAR potrebbe inaugurare la Electric Racing Series.