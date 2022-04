Chevrolet Corvette Z06 Convertible: venduto ad un prezzo folle il primo esemplare

La prima Corvette C8 Z06 decappottabile è stata venduta per ben 1 milione di dollari all’asta di Barrett-Jackson a Palm Beach. Come da recente tradizione le case automobilistiche sfruttando l’eco mediatico delle aste più note per vendere il primo esemplare di produzione, donando poi il ricavato in beneficenza.

La Corvette C8 Z06 è un mostro di potenza, il suo otto cilindri a V da 5,5 litri è il più potente V8 aspirato mai realizzato per una vettura di serie. Battezzato LT6, produce 679 CV di potenza a 8.600 giri al minuto e 420 Nm di coppia. La Corvette Stingray, ora base della gamma, ne produce 502. Non si tratta dello stesso V8 potenziato, è stato riprogettato da zero per garantire prestazioni da urlo senza l’uso di compressore volumetrico o turbina. L’LT6 è abbinato ad un cambio automatico Tremec a doppia frizione, che trasmette la potenza alle sole ruote posteriori.

L’asta, il cui ricavato andrà al Thurgood Marshall College Fund, è stata vinta da Rick Hendrick, CEO di Hendrick Automotive Group, nonché proprietario della Hendrick Motorsport, nota per i suoi 14 titoli Nascar Cup Series. Hendrick ad ogni modo avrà la possibilità di personalizzare il primo esemplare mai prodotto, scegliendo colore e allestimento.

A gennaio Rick Hendrick aveva acquistato all’asta la prima Corvette Z06 targa-coupé mai prodotta per ben 3,6 milioni di dollari, con la cifra devoluta in beneficenza alla Operation Homefront. Il 2022 è stato un anno importante per il modello, il suo anniversario è stato festeggiato con la Corvette 70th Anniversary Edition.