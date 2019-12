Questa Chevrolet Corvette Widebody ha un aspetto assolutamente maligno

La nuovissima Chevrolet Corvette C8 ha cambiato le regole della casa americana prendendo un sentiero diverso dalle sue precursori, spostando il posizionamento del motore al centro della vettura e cambiando così le dinamiche di guida note ai fan della supercar americana. Adesso però dei rendering ci donano una nuova prospettiva estetica.

Le immagini che potete trovare in fondo alla pagina sono state realizzate da quelli di HugoSilva Designs, che hanno immaginato la nuova Corvette in assetto ribassato e carrozzeria allargata con kit widebody, che le fornisce un look particolarmente sinistro.

I tre rendering quindi ci permettono di vederla con un assetto diverso, con le ruote in posizione più esterna e lamiere che vanno ad allargarsi come per coprirle. All'anteriore troviamo un paraurti ridisegnato in modo tale da risultare ancora più aggressivo e ulteriormente vicino al terreno, sfiorato di pochi centimetri. Anche i fari cambiano, e vanno a imitare l'andamento dei passaruota. Probabilmente alcune scelte sono state adottate per favorire il raffreddamento di motore e freni.

Neanche i fari posteriori sono stati lasciati stock, e infatti crescono a donare un look ancora più "largo". La fascia posteriore si avvicina al contempo ad un'estetica da gara, e fa maggior uso della fibra di carbonio, anche se gli scarichi hanno mantenuto il design originale, fatta eccezione per le estremità. Infine al retrotreno trova posto un enorme alettone, a completare un quadro veramente stuzzicante.

Adesso però vi consigliamo di dare un'occhiata alla Corvette in questa nuova colorazione chiamata Accelerate Yellow, cosa ne pensate? Per concludere, General Motors (gruppo del quale fa parte Chevrolet) ha confessato di perdere denaro per ogni Corvette C8 venduta sotto gli 80.000 dollari, guai finanziari in vista?