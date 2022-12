Chevrolet Corvette Stingray C7 completamente distrutta in incidente: che disastro!

Mentre Chevrolet svela per sbaglio la prima Corvette ibrida della storia rendendo disponibile il configuratore della E-Ray, in rete è diventato virale tra i fan delle supercar un incidente che ha coinvolto una Chevrolet Corvette Stingray C7, ormai irrecuperabile dopo lo scontro con altre auto...e il lungo volo del motore.

Pochi giorni addietro è stato pubblicato su Instagram un video ripreso per le strade californiane, dove si vede sin da subito l’esito di un incidente tra una Corvette argentata, un'Audi Q3 nera e una Jeep Cherokee nera. Le dinamiche dello scontro non sono ancora chiare ma, alla luce dei danni subiti dalla supercar americana, si può dedurre che si è trattato di un incidente a velocità alquanto elevate.

A confermare quanto detto sono due elementi: in primis, le fiamme propagatesi dalla Corvette Stingray C7 all’Audi Q3, inghiottita assieme all’anteriore della Jeep Cherokee. Secondo, il motore della Corvette è stato trovato a circa 30 metri dalla vettura, sul lato opposto della carreggiata e appoggiato sul manto erboso. Il V8 da 6,2 litri è ormai irrecuperabile dopo questo incredibile volo, ma anche la supercar di casa Chevrolet sembra in una condizione disastrosa.

Non bisogna farsi ingannare poi dalla descrizione della clip, dove si legge che sarebbe “colpa di una Mustang”: si tratta solamente di una battuta nota nella community automotive. In poche parole, non sembra esserci stato alcun “hit and run”.

In chiusura, per rifarsi gli occhi con una Corvette in condizioni eccellenti, ecco una sfida tra Corvette Z06 2023 e Ducati Panigale V4 SP2.