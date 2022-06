Chevrolet Corvette Stingray 2023 già vittima di incidenti: che danni!

La produzione della Chevrolet Corvette Stingray del 2023 è iniziata meno di un mese fa e un esemplare è già stato gravemente danneggiato in un incidente: alcuni appassionati delle super-Chevy hanno immortalato un modello in Texas la cui parte anteriore è evidentemente in condizioni pessime.

Le fotografie caricate sul Corvette Forum rivelano che l’incidente è avvenuto in una strada tortuosa tra le colline del Monte Bonnell, situato vicino alla città di Austin, in Texas. Ciò che si evince dai due scatti condivisi con il pubblico, visibili in copertina e in calce alla notizia, è che la ruota anteriore sinistra della Chevrolet Corvette ha subito l’impatto più forte e, con ogni probabilità, anche freni e sospensioni sono gravemente danneggiati. Inoltre, parti dell’anteriore sono sparse sul luogo dell’incidente. Il retro, invece, non sembra avere subito troppi danni.

Le dinamiche dell’accaduto non sono così chiare allo stesso modo: l’auto sportiva potrebbe avere colpito la zona rocciosa dopo una curva finendo così fuori strada, magari a causa dell’eccessiva velocità e del sottosterzo. La forza dell’impatto ha inevitabilmente causato alcuni danni alla carrozzeria e alla vernice sul lato passeggero dell'auto; tuttavia, tale fronte non è visibile nelle foto.

Indipendentemente da tutto ciò, una cosa è chiara: le riparazioni saranno davvero costose per questa Chevrolet Corvette Stingray 2023!

