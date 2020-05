Chevrolet Corvette: nuovi rumors parlano di una versione ibrida da oltre 1.000 cavalli

Sono tantissime ormai le case automobilistiche che si sono lanciate sul sentiero dell'elettrificazione. Molte di queste hanno deciso di farlo per rientrare nelle norme che limitano le emissioni, altre per pura filosofia produttiva e altre ancora per il puro scopo di aumentare le prestazioni delle proprie creazioni.

Sembra essere proprio quest'ultimo il motivo ad aver mosso Chevrolet verso l'introduzione di una Corvette C8 in versione ibrida, la quale proporrà una potenza di circa 1.000 cavalli. Sia chiaro, per ora siamo semplicemente di fronte a voci di corridoio, ma le abbiamo riportate perché non pongono in essere ipotesi impossibili.

La supercar americana, adesso a motore centrale, mette in campo un poderoso V8 aspirato da 6,2 litri, il quale produce 495 cavalli di potenza. I margini di miglioramento quindi sono palesi, e si parla infatti dell'introduzione di due grossi turbo e dell'implementazione di un'unità elettrica. Entrambe le scelte rientrerebbero tra l'altro nelle richieste di vari enti nazionali e sovranazionali riguardo i limiti sulle emissioni.

Al momento non sappiamo altro, e purtroppo l'immagine che potete trovare in fondo alla pagina è semplicemente un render a opera dei ragazzi di Motor Trend, non si tratta pertanto di materiale ufficiale. Nel frattempo vi rimandiamo ai report di vendita riguardanti il bolide americano: a quanto pare la nuova Corvette sarebbe stata un grosso successo commerciale, in quanto i pre-ordini sono stati chiusi immediatamente per la felicità della casa automobilistica. In molti però mettono in dubbio la cosa affermando che di Corvette C8 ne siano state assemblate in realtà pochissime, e quando verranno rilasciati i numeri non mancheremo di aggiornarvi.