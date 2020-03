Questa Chevrolet Corvette si muove grazie a un incredibile motore Jet: il video

Mentre Chevrolet chiude i preordini per la sua nuovissima Corvette C8 a causa delle elevate domande, qualcuno ha deciso di modificarne un modello del 1978 e di dotarlo di caratteristiche assolutamente fuori dal comune.

Il video in alto di Barcroft Cars ci mostra infatti una Chevrolet Corvette dotata di motore Jet. La macchina non dispone di un enorme postbruciatore preso di peso da un F-22 Raptor, ma di una turbina a gas montata sotto al lunghissimo cofano della C3, e il sound è piuttosto esplicativo. L'unità genera almeno 880 cavalli, e permette alla vettura di schizzare in avanti a velocità inaudita.

Il lavoro svolto per ottenere ciò è impressionante, specialmente per il fatto che dall'esterno non si nota per niente. Tralasciando gli enormi cerchi aftermarket il resto è assolutamente stock. La copertura però salta non appena la macchina viene accesa, e la turbina a gas Pratt & Whitney ST-6B prende vita. Il propulsore fu inizialmente ideato per gli elicotteri, e infatti entra a malapena nel vano motore di un'automobile.

Per permettere un corretto funzionamento del sistema all'anteriore è stato installato un radiatore enorme, in grado di tenere a bada una temperatura che altrimenti avrebbe superato tranquillamente i 500 °C. Infine un sistema di scarico modificato attraversa tutta la lunghezza della Corvette per terminare attraverso il diffusore posteriore.

Usare una macchina in questo stato nella vita quotidiana è sconsigliato, se non altro per l'elevato rumore che essa genera. Un altro motivo che potrebbe dissuadere l'utilizzo è il consumo di carburante, che tra l'altro non è stato rivelato. Infine l'output di potenza non propriamente controllabile, a render difficile la guida a basse velocità.

Provarla deve però essere uno spasso, infatti la vettura scatta da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, e arriva quasi a sfiorare i 300 km/h di velocità massimale. Se avete intenzione di mettere in atto anche voi un'opera simile sappiate che l'autore ha speso circa 500.000 euro qualche anno fa, ma farlo oggi potrebbe richiedere un sacrificio persino maggiore.

Molto meno dispendioso acquistare una nuova Corvette C8, che però attualmente è introvabile a un prezzo inferiore ai 60.000 dollari.