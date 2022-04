Chevrolet Corvette ibrida ed elettrica dal 2023: lo conferma il boss di General Motors

Nonostante i problemi causati di recente dal tornado che ha colpito lo stabilimento GM e distrutto un centinaio di Corvette C8, Chevrolet prosegue nella sua tabella di marcia annunciando l'elettrificazione della sua sportiva con un breve filmanto: per ora si parla di una versione ibrida ma poi arriverà anche una full electric.

La conferma di tale affermazione arriva dallo stesso presidente di General Motors, Mark Reuss, che intervistato ai microfoni del programma Squawk Box di CNBC ha confermato che l’elettrificazione inizierà proprio dal 2023 con un modello ibrido, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di plug-in Hybrid o altro, e successivamente anche una versione elettrica, la cui data non è però delineata al momento.

Nel breve filmato pubblicato da Chevrolet intanto possiamo vedere effettivamente una corvette “wrappata” che derapa sulla neve, ma i più attenti avranno notato che, non a caso, le prime immagini mostrano le ruote anteriori che perdono aderenza durante lo scatto da fermo, il che suggerisce ovviamente che la vettura ibrida avrà la trazione integrale.

Quanto ai motori, si ipotizza che la Corvette Hybrid possa utilizzare lo stesso motore V8 da 5.5 litri che già conosciamo (Chevrolet ha confessato di essersi ispirata all’8 cilindri della Ferrari 458 Italia per il motore della nuova Corvette) a cui si affiancherebbe un motore elettrico sull’asse anteriore, e stando a quanto c’era scritto in alcuni documenti risalenti al 2020, assieme dovrebbero fornire una potenza totale di circa 1000 CV e 1322 Nm di coppia. Sulla versione full electric si sa invece pochissimo, ma di certo qualcosa bolle in pentola.