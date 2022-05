La nuova Chevrolet Corvette canta come una Ferrari: sentite l'urlo del suo V8!

La consegna delle nuove Chevy Corvette deve ancora iniziare e mentre tanti clienti sono in trepidante attesa della loro vettura, un esemplare regolarmente targato è stato immortalato per le strade statunitensi, e qualcuno ha pensato bene di filmarlo per far sentire a tutti come canta il nuovo V8 della Corvette Z06.

In particolare il timbro del V8 americano è paragonabile a quello Ferrari, e non è un caso dal momento che non è un segreto che il brand si sia ispirato proprio al cavallino rampante. Infatti non bisogna dimenticare che Chevrolet ha acquistato una Ferrari 458 Italia prima di iniziare lo sviluppo del nuovo V8 per la Corvette Z06, così da carpirne i segreti non solo meccanici ma anche in termini sonori.

Nel breve filmato registrato da questo utente che si è trovato di fronte alla supercar statunitense, possiamo sentire il sound durante brevi accelerazioni e in rilascio, ma anche durante la scalata, con annessi borbottii e scopiettii provenienti dalle quattro bocche da fuoco che fuoriescono dal diffusore posteriore (a proposito, soltanto le Corvette Z06 vendute in America avranno i quattro tubi di scarico centrali per via delle emissioni).

Il motore montato in posizione centrale è stato chiamato LT6 ed è un V8 da 5.5 litri aspirato con albero “flat-plane”, che riesce a fare meglio del cavallino erogando 670 CV e 623 Nm di coppia, con una zona rossa posta a 8.600 giri/min, a differenza della musa ispiratrice di Maranello che ha 100 CV in meno rispetto alla Corvette, ma il suo grido arriva fino ai 9.000 giri/min. Infine ricordiamo che il nuovo V8 adotta la lubrificazione a carter secco, un dettaglio non da poco per chi ha intenzione di portarla tra i cordoli di un circuito.