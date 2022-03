Chevrolet Corvette C8 si scontra con un pickup Toyota, le foto dell'incidente fanno paura

Dopo l’incidente sul ghiaccio visto nel Vermont, spostiamoci negli Stati Uniti in California per vedere le immagini di un altro episodio piuttosto spiacevole e, dalle immagini, apparentemente disastroso: una Chevrolet Corvette C8 ha avuto un incidente con un pickup Toyota, distruggendo il cofano della Chevy e ribaltando il furgoncino.

A pubblicare le immagini dell’accaduto è stata la stessa California Highway Patrol sull’account ufficiale Facebook, dove ha riportato anche le dinamiche dell’incidente. A quanto pare, il conducente della Corvette stava tentando di superare tre veicoli più lenti mentre il Toyota Pickup in testa stava rallentando per eseguire una svolta a sinistra in un parcheggio. Non accortosi della Toyota, la Corvette ha continuato a viaggiare ad alta velocità sbattendo contro il lato del pilota del pick-up, ribaltandolo.

Le tre persone a bordo del furgoncino sono state portate in ospedale con ferite lievi o moderate, mentre il conducente della Corvette ha riportato solamente ferite lievi curate sul posto, mentre la polizia lo ha tenuto fermo con accusa di guida poco sicura.

Le due automobili, invece, come potete vedere dalle immagini in copertina e in calce alla notizia, hanno un pessimo aspetto: il pick-up Toyota sembra essere in condizioni irrecuperabili, tra il telaio piegato e portellone e paraurti malridotti, mentre la Corvette C8 ha il muso completamente schiacciato.

La lezione che si impara da fatti come questi è sempre la stessa: guidate con prudenza!

