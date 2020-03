Questa Chevrolet Corvette del 1977 è una delle vetture più brutali in assoluto

La Chevrolet Corvette che potrete ammirare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina è appena stata messa in vendita da Canepa, e potrebbe risultare essere una delle più bestiali 'Vettes mai costruite.

Nel 1976 l'organizzazione regolamentare della competizione IMSA rilasciò le sue nuove regolamentazioni, le quali consentivano alle vetture con telaio a tubolare di partecipare al prestigioso campionato del North American Road Racing. Bob Riley e John Greenwood approfittarono di tutto questo per creare una Corvette incredibile, da ogni punto di vista.

Ne furono costruite soltanto due unità che condividevano lo stesso telaio, composto da tubolari da due pollici. L'esemplare delle foto è stato assemblato da JLP Racing, e possiede una carrozzeria su misura che contribuisce a ridurre la resistenza del vento e incrementare la velocità massima. Le parti salienti e caratterizzanti della carrozzeria sono l'enorme alettone posteriore, i due condotti NACA aerodinamici ai lati e il lunghissimo muso.

La macchina ha partecipato alla stagione IMSA del 1978, ed è stata guidata dal pilota John Paul Sr. per la scuderia JLP Racing. Paul purtroppo non l'ha mai portata in prima posizione al traguardo a causa del netto predominio che le Porsche 935 (eccone un omaggio) avevano a quei tempi, e al massimo ha terminato una gara in seconda posizione. Paul in seguito ha venduto la Corvette a Tico Almeida e Rene Rodriguez della T&D Racing appena finita la stagione, e questi due l'hanno usata per la 24 Ore di Dayton del 1981. Purtroppo in questo caso non ha nemmeno concluso la corsa.

Dopo un altro paio di competizioni la macchina è fermata e la carrozzeria aggiornata per partecipare ai concorsi. Dispone però dello stesso incredibile V8 da 8,2 litri dell'epoca, costruito da Ed Pink Racing Engines e sprigionante oltre 750 cavalli di potenza. Le pinze freno in magnesio derivano dalla Porsche 935 e nel complesso ha un aspetto fantastico.

Al momento il prezzo non è ancora stato comunicato, ma con ogni probabilità sarà parecchio esclusivo. Per quanto riguarda invece l'ultima Corvette a raggiungere il mercato, la C8, si sono già registrati sold out ovunque, e il prezzo della supercar pare non far altro che aumentare.