Chevrolet conferma: chi compra Corvette Z06 potrà costruire il motore con le sue mani

A fine agosto abbiamo avuto la possibilità di vedere la Chevrolet Corvette Z06 2023 a Laguna Seca sentendo il motore V8 nel suo splendore. Ora abbiamo grandi novità in merito alla supercar del produttore statunitense: gli acquirenti potranno costruire i loro motori presso lo stabilimento di assemblaggio Corvette.

Ebbene sì, coloro che acquisteranno la Corvette Z06 potranno vivere un’esperienza molto più intrigante oltre alla guida dell’auto sportiva. Come ripreso da Corvette Blogger, durante la celebrazione del 28° anniversario al National Corvette Museum, il direttore dello stabilimento di assemblaggio della Corvette Kai Spande ha affermato che i clienti potranno recarsi presso il Performance Build Center a Bowling Green, Kentucky, per il servizio speciale “Build Your Own Engine (BYOE)”.

I clienti potranno dunque montare il motore LT6 nel secondo trimestre del 2023 sotto la supervisione di un capomastro motorista. Ognuno verrà assegnato a una stazione di montaggio e potrà preparare il motore V8 LT6 da 5,5 litri con le proprie mani. Una volta assemblato, ci sarà una corsa al banco prova e poi verrà installato sulla Corvette Z06.

Questa esperienza, peraltro, è già “soldout” per il 2022: i registri per gli ordini della Z06 sono già stati chiusi, ergo sarà possibile costruire il proprio motore soltanto nel 2024 alla riapertura delle vendite.

Sempre a proposito della stessa supercar, le Corvette Z06 non avranno quattro scarichi centrali nelle versioni vendute fuori dagli USA.