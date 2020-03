Chevrolet ha chiuso i preordini della Corvette C8: sold out

Come testimoniavano tutti i report usciti fino ad adesso, la Corvette C8 è andata meravigliosamente. La sportiva ha immediatamente incontrato l'interesse dei consumatori, al punto che gli ordini sono schizzati immediatamente. Ora Chevrolet ha deciso di chiudere i preordini. La Corvette C8 è ufficialmente sold-out.

Un risultato semplicemente incredibile, contando che non stiamo parlando di una supercar prodotta in meno di 100 esemplari. Ma la domanda altissima per la Corvette si inserisce in uno dei momenti di maggiore difficoltà per l'industria automobilistica. General Motors dovrà chiudere diversi stabilimenti e rallentare la produzione in modo significativo.

Ma a pesare è anche lo sciopero di oltre 55.000 operai della United Auto Worker nel 2019, sciopero che ha creato un importante gap nella catena di approvvigionamenti che si sta facendo sentire solamente ora.

Su Corvette Forum è apparsa una email inviata da GM a tutte le concessionarie ufficiali del Gruppo. Nella email l'azienda istruisce i venditori a non accettare più ordini per la Corvette C8.

GM ha spiegato che a partire dal 21 maggio le concessionarie potranno iniziare ad accettare ordini per i modelli di Corvette C8 previsti per il 2021.

Ieri era invece emersa la notizia che il modello da 59.995$ della C8 è "virtualmente inesistente". Inutile dire che i collezionisti più ambiziosi sono già disposti a spendere moltissimi soldi per mettere le mani su una delle prime Corvette a motore centrale uscite dagli stabilimenti di Chevrolet.