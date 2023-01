Chevrolet Camaro vs Mustang: la drag race si conclude con un devastante incidente

Una Chevrolet Camaro è la protagonista di un incidente il cui video è divenuto virale nelle scorse ore. La splendida coupé a stelle e strisce si schianta contro degli alberi durante una gara di accelerazione per un finale davvero catastrofico.

Il filmato in questione è stato condiviso su Facebook dall'utente IamTaiBoogie e mostra una gara di accelerazione, una cosiddetta drag race (quasi sicuramente illegale ma non ne abbiamo certezza), fra una Mustang di colore arancione e una total black Chevrolet Camaro, auto tornata in vendita in Giappone dallo scorso settembre.

Due bolidi splendidi, due auto emblematiche del mercato a stelle e strisce, da sempre rivali e da sempre in sfida, e forse anche per questo i proprietari dei due mezzi hanno ben pensato di testare la loro potenza dando vita ad un 1 vs 1. Il video, della durata di pochi secondi, mostra le due auto accelerare e subito si vede la Camaro sbandare, allargarsi verso sinistra, per poi, come effetto pendolo, scartare violentemente a destra finendo contro degli alberi a bordo strada.

Un impatto violentissimo che ha danneggiato in maniera evidente la supercar americana, e non è ben chiaro se vi siano state delle conseguenze per il guidatore visto che il filmato si interrompe poco dopo lo schianto. Dal suono del motore sembrerebbe che la Camaro sia stata modificata, così come si può notare anche dalle prese d'aria sul cofano, e forse per questo il suo proprietario non è riuscito a domare l'accelerazione brutale del mezzo, registrando un clamoroso flop. Fortunatamente nell'incidente non è rimasto coinvolto il proprietario della Ford, che forse accortosi che il suo rivale avesse qualche problema ha pigiato il piede sul freno evitando così un impatto che sarebbe stato davvero drammatico.

Il video in questione è l'ennesima dimostrazione di quanto le corse su strada, oltre a essere illegali, siano estremamente pericolose: si può correre solo in pista. Tra l'altro la Ford Mustang è stata protagonista di un altro incidente devastante soltanto pochi giorni fa, uno schianto contro un pick-up e una casa.