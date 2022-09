La Chevrolet Camaro torna in Giappone in un'edizione limitata di appena 20 esemplari

Con il passare del tempo la popolarità della celebre Camaro è passata un po' in sordina, tuttavia Chevrolet non ha mai smesso di supportate l'auto anche attraverso modelli in edizione limitata. A tal proposito, in Giappone arriverà presto una versione speciale dell'auto in questione.

Oggi si sente parlare della Camaro in relazione a bizzarri incidenti, come quella volta che un pirata è stato beccato due volte dalla polizia nella stessa giornata. Ad ogni modo, Chevrolet sta per immettere nel mercato giapponese la Camaro Rapid Blud Edition, una versione speciale basata sull'allestimento LT RS ma in livrea azzurra con strisce nere e cerchi in lega a 5 razze.

Gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in pelle ceramica bianca e nera. Nessuna speciale novità sotto al cofano dove ritroviamo il motore a quattro cilindri da 2L che produce 271 CV e 400 Nm di coppia, trasmessi all'asse posteriore tramite un cambio automatico a otto rapporti. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 45mila dollari mentre la consegna dovrebbe attestarsi durante il mese di dicembre del 2022. In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad un paio di immagini con la Camaro Rapid Blue Edition.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modello speciale, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.