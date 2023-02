La Chevrolet Camaro NASCAR velocissima nei test in previsione della 24 ore di Le Mans

È passato quasi un anno da quanto il team Hendrick Motorsports e Chevrolet hanno annunciato la loro partecipazione alla 24 ore di Le Mans con un’unsilita auto da NASCAR, e adesso a pochi mesi dallo start della famosa competizione, l’auto nata per gli ovali si è dimostrata più veloce del previsto sull’asfalto di Daytona.

All’indomani della 24 ore di Daytona, dove hanno esordito le nuove hypercar LMDh, Hendrick Motorsports ha portato la Camaro ZL1 NASCAR sull’asfalto della Florida per toccare con mano cosa è in grado di fare la vettura, e il risultato è stato inaspettato. La NASCAR è risultata veloce come le vetture che hanno corso nella categoria IMSA GTD (paragonabile alle vetture di classe GT3 del WEC), una performance niente male tenendo conto che la vettura è nata per girare sugli ovali.

Rispetto ad una vera NASCAR però ha ricevuto delle modifiche specifiche per correre un un circuito classico, dato che sugli ovali le auto devono curvare soltanto a sinistra e hanno dei setup ad esse dedicati. In ogni caso, per chi non lo sapesse, le auto iscritte alla 24 ore di Le Mans nel Garage 56 sono fuori gara: questo particolare box ospita da sempre vetture fuori dal comune, per lo più concept car che propongono soluzioni fuori dal comune (la prima auto Garage 56 fu la Nissan Deltawing nel 2012).

Infine, ricordiamo che la Camaro ZL1 NASCAR verrà portata in gara da un equipaggio d’eccezione, composto dal campione del mondo di F1 Jenson Button, dal 7 volte campione NASCAR Cup Jimmie Johnson e il vincitore della 24 ore di Le Mans 2010, Mike Rockenfeller.