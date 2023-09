Chevrolet Camaro fugge così dalla polizia: accelera fino a 200 km/h e fa 'ciao ciao'

Scappare dalle forze dell'ordine è una cosa assolutamente vietata, da non fare e da non imitare. Eppure, nonostante tutti siano consci di quanto sia illegale un gesto di tale tipo, spesso e volentieri sul web appaiono video di automobilisti che cercano di eludere i controlli della polizia.

Ha fatto il giro dei social pochi mesi fa il video dell'uomo in fuga dalla polizia su un trattore, un inseguimento a dir poco rocambolesco conclusosi con l'arresto del fuggitivo.

Decisamente diverso l'esito del video che vogliamo mostrarvi oggi il cui protagonista in negativo è un automobilista a bordo di una Chevrolet Camaro, auto che cesserà di esistere dal 2024.

Dal filmato che trovate qui sopra si vede la polizia con i lampeggianti accesi mentre segnala alla sportiva Made in Usa di rallentare lungo un'autostrada. Non si sa bene per quale motivo la vettura venga segnalata in ogni caso si vede la stessa mentre rallenta, mette le quattro frecce e sembra accostare verso destra, pronta a ricevere gli agenti.

Ad un certo punto però, quando l'esito della segnalazione sembrava certo, l'uomo alla guida della Camaro ha accelerato improvvisamente, salutando l'auto della polizia. Lo sprint della sportiva americana è incredibile e come si nota dalla dashcam presente nell'auto della polizia, la Camaro raggiunge in pochi istanti i 212 km/h.

Una velocità pazzesca a cui nulla ha potuto l'auto degli agenti. Come si nota dal video (girato da un'auto della polizia dello stato dell'Arkansas), alla fine l'agente ha cercato di stare dietro alla Camaro ma dopo qualche minuto e dopo aver percorso alcuni chilometri si è dovuto arrendere.

Nel corso del filmato, che trovate qui sopra, l'agente Surrette comunica via radio di “notare ogni tanto le luci posteriori della Camaro”, e così sembrerebbe, ma non vi sono certezze circa il fatto che i fari che si vedono in lontananza siano davvero quelli della Chevrolet. Non è ben chiaro se alla fine la polizia sia riuscita in un altro modo a fermare il conducente, magari arrestandolo dopo segnalazione della targa.