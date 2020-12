Chevrolet Camaro del '69 è stata ritrovata dopo 40 anni

Il desiderio di ritrovare una rarissima auto d'epoca nel classico fienile è praticamente il sogno di pulcinella di ogni appassionato di auto, e quest'oggi vogliamo riportare proprio una situazione del genere.

Uno statunitense ha infatti riscoperto una fantastica Chevrolet Camaro RS/SS big-block del 1969, originariamente costruita presso lo stabilimento di Van Nuys, in California. La grande notizia per l'uomo è il fatto che siano presenti tutti i documenti originali, con tanto di targhetta General Motors la quale serviva, negli anni '60, per registrare le riparazioni effettuate sotto garanzia.

I documenti inerenti la prima vendita sono invece stati perduti, ma in realtà si tratta di quelli meno importanti. Intonso poi il passaggio di proprietà avvenuto nel 1972, quando il secondo proprietario la comprò presso una concessionaria Volkswagen.

In quel momento l'automobilista ebbe tra le mani l'ennesima auto usata fra tante, quindi procedettero a riverniciarla, a installare il cruise control e pure a sostituire i cerchi, come potete vedere nella galleria di immagini in fondo alla pagina. E' interessante però il fatto che nel 1983 la macchina fu parcheggiata in garage e mai più utilizzata fino ad oggi per motivi ignoti.

Da allora sono passati ben 37 anni, e il tempo non è stato molto clemente con la vettura. Gli pneumatici sono completamente marciti e appiattiti, la ruggine ha mangiato tutta la vernice e le componenti meccaniche, mentre la polvere ha assalito la tappezzeria e il resto dell'abitacolo. I danni non sono però né gravi né profondi, pertanto entro pochi mesi la Camaro potrebbe tranquillamente tornare in strada, come ha riferito il tizio che l'ha appena comprata.

Il lavoro attorno alla macchina non sarà breve, ma ne varrà sicuramente la pena, ma noi ci teniamo a chiudere rimandandovi ad altri due ritrovamenti degni di nota. Il primo concerne un enorme lotto di ben 35 autovetture nascosto dietro un muro, e tra queste c'erano cinque Alfa Romeo storiche. Infine non possiamo non menzionare una scoperta ancora più grossa, almeno in termini numerici: un fienile abbandonato è stato riaperto dopo tanti anni, e dentro c'erano 50 auto d'epoca dal valore immenso.