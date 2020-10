Chevrolet Bolt elettrica prende fuoco: la EV era in sosta

La storia che stiamo per descrivere è ancora in evoluzione, ma al momento abbiamo già il video in alto a testimoniarla. Questo mostra una Chevrolet Bolt elettrica andata in combustione spontanea senza alcun motivo apparente, poiché l'auto era spenta e parcheggiata nella stessa posizione già da alcune ore.

Informazioni ufficiali circa le cause dell'incendio non sono disponibili e, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche trattarsi di incendio doloso. Inoltre non possiamo vedere l'avvampare iniziale delle fiamme, ma soltanto le sue conseguenze e l'immagine in fondo alla pagina.

Non abbiamo alcun motivo per credere che il tutto sia stato orchestrato. La macchina è carbonizzata, e l'area circostante non lo è, mentre nei commenti altri proprietario prova ad esporre la propria esperienza:"Proprietario di una Bolt; l'abbiamo caricata soltanto a casa utilizzando un ChargePoint Home WiFi Enabled Electric Vehicle (EV) Charger - Level 2 240V, 32A Electric Car Charger (certificato). Nessun problema durante i 22 mesi precedenti l'incendio."

Nel frattempo non possiamo far altro che aspettare e sperare che la notizia diventi di dominio pubblico, e che ciò porti alla produzione di maggiori informazioni nel merito. Già adesso sappiamo che la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un'indagine sugli incendi relativi alla Chevrolet Bolt EV. Questo non si tradurrà per forza di cose in un richiamo di massa, ma l'ufficio investigativo dell'ente appena citato ha appena ricevuto due lamentele per Bolt incendiatesi in sosta, e tutti gli incidente evidenzierebbero come fonte dell'incendio un punto al di sotto dei sedili posteriori.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo ai numeri eccezionali che le auto elettriche stanno facendo registrare in Italia: la Tesla Model 3 guida la classifica con consegne da record. In ultimo vi consigliamo la lettura di un nostro speciale sulla Dacia Spring Electric: è proprio l'elettrica economica che mancava?