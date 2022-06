Chevrolet Bel-Air del 1956 torna in sesto con restomod: che spettacolo d'altra epoca!

In queste giornate di giugno abbiamo assistito non solo al debutto della Ferrari Testarossa restomod firmata Officine Fioravanti, ma anche al lancio di un altro modello piuttosto interessante: si tratta di una Chevrolet Bel-Air del 1956 rimessa in sesto e presumibilmente già venduta su eBay al prezzo spaziale di 199.900 Dollari!

Avete capito bene: l’acquirente interessato sembra avere speso quasi 200mila Dollari per aggiudicarsi questa Bel-Air restomod caratterizzata da un design lievemente modernizzato ma sempre iconico. Sul fronte estetico, infatti, la Chevy sfoggia vernice argentata con finiture e paraurti metallizzati in peltro opaco, cerchi in lega Billet Specialties e fari LED. All’interno si trova invece una serie di rivestimenti personalizzati in pelle bordeaux, assieme a indicatori digitali, console centrale e nuovo sistema audio con una radio in stile retrò.

Come per quasi tutti i restomod, questa Bel-Air ha sotto il cofano un motore diverso: si tratta di un V8 LS1 da 5,7 litri di cui non si conoscono esattamente i numeri sulla potenza, eccetto per un “minimo di 305 cavalli”. Per il resto, rimane una Chevy a trazione posteriore con cambio automatico a quattro velocità. Infine, si nota come le ruote siano più larghe rispetto a quelle originali. Non è chiaro chi sia l’acquirente, dato che dopo la presunta vendita l’annuncio è svanito immediatamente da eBay.

Qualche giorno fa, invece, abbiamo visto la restomod della Alfa Romeo Giulia GT degli anni ’60.