Chevrolet acquistò un motore della Ferrari 458 per sviluppare il V8 della Corvette Z06

“Gli artisti mediocri imitano, i geni copiano” è una frase che viene solitamente attribuita a Picasso, ma anche a De Chirico, però non soffermiamoci sulla paternità dell’affermazione, ma sul suo senso. Al giorno d’oggi è difficile inventare qualcosa di realmente nuovo, quindi è meglio ispirarsi a chi le cose le sa fare bene, magari migliorandole.

Chevrolet non ha mai nascosto di essersi ispirata al motore della Ferrari 458 per realizzare il V8 che equipaggia la nuova Corvette Z06 (il primo modello della Chevrolet Corvette Z06 è stato battuto all’asta per 3 milioni di euro), ma grazie ad un’intervista rilasciata ai microfoni di The Drive da Jordan Lee, capo ingegnere del motore LT6, scopriamo altri interessanti dettagli sulla questione. Infatti pare che nel 2014 Chevrolet avrebbe acquistato su eBay un motore V8 della 458, sigla F136 F, così da poterlo studiare in ogni minimo dettaglio.

Il propulsore 4.5 litri V8 venne acquistato da un venditore polacco per 25,000 dollari, e inviato direttamente a General Motors, recapitandolo alla fabbrica Pontiac del Michigan. Prima dell’attuale Corvette Z06, Chevrolet non aveva esperienza con propulsori caratterizzati dalla presenza di un albero motore “flat-plane” come sulla Ferrari in questione, proprio per questo era importante poterne conoscere i segreti, come la presenza di cuscinetti dalle dimensioni molto ridotte, ma anche i metodi utilizzati dalla casa di Maranello per isolare l’elettronica dalle vibrazioni agli alti regimi di rotazione, potenzialmente dannose.

Lo studio sul motore del cavallino ha dato i suoi frutti, come conferma anche Tadge Juechter, capo ingegnere del progetto Corvette C8, che ha permesso di apportare notevoli miglioramenti all’unità LT6, raggiungendo prestazioni anche superiori rispetto all’F136 F.

Il motore della nuova Corvette infatti eroga infatti 670 CV, circa 100 CV in più rispetto a quello della 458, e mantiene un regime di rotazione piuttosto alto, con zona rossa a 8600 giri/min, contro i 9000 giri/min della musa ispiratrice italiana. Inoltre entrambi i motori si affidano ad una lubrificazione a carter secco, un dettaglio non da poco, specialmente per chi ha intenzione di girare in pista.