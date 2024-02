Chernobyl, la storia del Mercedes LK per cui due tecnici diedero la vita dopo l'esplosione

Nella tragica vicenda legata all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, datata 26 aprile 1986, emerge la storia di un mezzo a quattro ruote, precisamente un camioncino Mercedes, spesso e volentieri fotografato nei pressi del reattore che a seguito della sua deflagrazione causò il più grave disastro nucleare della storia.

Ad occuparsi di questa vicenda è stato lo youtuber That Chernobyl Guy, protagonista di filmati inerenti la zona dell'esplosione, che nell'ultimo video si è appunto occupato della storia di un Mercedes Classe LK.

Si tratta di un furgoncino che in Unione Sovietica era decisamente raro, costoso e molto avanzato tecnologicamente, nulla a che vedere con la tecnologia sovietica dell'epoca, al punto che due tecnici sarebbero morti per le radiazioni nel tentativo di proteggere lo stesso camion.

Chernobyl, a cui si è ispirata anche una McLaren 650S, viene ricordata come l'emblema dell'Urss dell'epoca, una struttura eccessivamente burocratica, pregna di problemi, governata da persone non proprio competenti, e il cui disastro era di fatto già scritto.

Ma cosa ci faceva un Mercedes Classe LK sul luogo del disastro? Le turbine riprogettate della centrale nucleare spesso e volentieri si inceppavano, di conseguenza erano necessarie delle riparazioni: il furgone tedesco fungeva quindi da laboratorio mobile per poter viaggiare in fretta e furia da un reattore all'altro, correggendo eventuali problematiche.

Purtroppo per i due tecnici a bordo, quella notte si portarono presso il reattore 4, quello tristemente noto per l'esplosione. Quando avvenne il disastro, l'LK venne investito in pieno dal crollo del tetto, ma nonostante la situazione estremamente pericolosa per via delle radiazioni nucleari propagatesi dopo lo scoppio, l'equipaggio si concentrò nel salvare il camion piuttosto che le proprie vite, e alla fine morì per via dell'alta esposizione al materiale radioattivo.

Nessuno purtroppo sa dire che fine abbia fatto il camion Mercedes, ma probabilmente è rimasto in questi quasi 38 anni a marcire nella zona di esclusione.

Non si trova a Chernobyl ma fa parte di quel periodo il mostruoso Maz 7904, mezzo sovietico con 12 ruote che sarebbe dovuto servire per trasportare missili di dimensioni esagerate: l'ennesimo fallimento dell'URSS.