ChatGPT arriva anche sulle auto: disponibile sui modelli DS Automobiles

L’intelligenza artificiale è già a bordo delle nostre auto in varie forme, dagli assistenti vocali alla guida autonoma, ora però registriamo un debutto alquanto interessante, di livello superiore: sulle vetture DS arriva ChatGPT.

Possiamo parlare di una piccola grande rivoluzione: ChatGPT infatti è un modello di intelligenza artificiale generativa che va ben oltre i classici assistenti vocali (alla scoperta di ChatGPT). Il sistema utilizza modelli linguistici evoluti per capire e rispondere in maniera articolata, fluida e naturale. La chat testuale è disponibile in Italia già da diverso tempo e può aiutarci nei modi più disparati, ora però a bordo delle nuove DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 con DS IRIS SYSTEM sarà in grado di conversare con gli utenti a bordo. L’AI potrà accedere a informazioni utili ed effettuare un’ampia gamma di operazioni, potete ad esempio chiedere quali luoghi visitare in una determinata città, quali opere d’arte sono conservate in un determinato museo, far raccontare ai vostri figli una storia per far trascorrere più velocemente il viaggio.

Per utilizzare ChatGPT sulle DS basta dire OK IRIS, oppure premere il pulsante dedicato all’assistente vocale. “La nostra mission in DS è fornire ai clienti un'esperienza a bordo unica. In veste di pionieri nell'integrazione di ChatGPT nel mondo automotive, stiamo rendendo accessibile un'intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico. Si tratta di una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo” ha detto Olivier François, Direttore di DS Automobiles.

ChatGPT sul sistema DS IRIS SYSTEM è offerto gratuitamente per un periodo di 6 mesi se l’abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024 su DS3, DS4, DS 7 e DS 9. La funzione, che si può attivare istantaneamente da remoto, è disponibile in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna nella lingua di questi Paesi. Al momento non sappiamo quanto costi la funzione allo scadere dei 6 mesi gratuiti.