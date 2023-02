Charlie Munger: 'BYD avanti anni luce su Tesla, ora vale più di Mercedes'

Charlie Munger, 99enne imprenditore, avvocato e filantropo americano, nonché vicepresidente di Berkshire Hathaway, ha parlato negli scorsi giorni delle auto elettriche, tirando delle vere e proprie bordate nei confronti di Tesla.

In occasione dell'incontro annuale virtuale del Daily Journal, il braccio destro di Warren Buffet, noto miliardario americano e fra gli uomini più ricchi al mondo, ha spiegato che l'azienda di proprietà di Elon Musk "impallidisce rispetto a BYD", parlando dello stesso produttore cinese di veicoli elettrici come "il suo titolo preferito in assoluto".

BYD, pronta a lanciare sul mercato un'elettrica da 8.000 euro, è l'azienda automobilistica in maggior spolvero in Cina se non al mondo, in grado di superare Tesla in quanto a vendite globali di auto elettriche. "Non ho mai contribuito a fare qualcosa in Berkshire Hathaway che fosse buono come BYD, e l'ho fatto solo una volta", ha detto ancora il 99enne imprenditore riferendosi ai soldi investiti proprio nell'azienda cinese di auto. Munger ha ricordato che oggi l'investimento iniziale della Berkshire "vale circa 8 miliardi di dollari o forse 9 miliardi. È un tasso di rendimento piuttosto buono".

Che Munger non perda un colpo nonostante l'età che avanzi lo si capisce chiaramente dal fatto che l'investimento in BYD risale addirittura a settembre 2008, quando le auto elettriche sembravano quasi un miraggio e venivano derise. All'epoca il manager acquistò 220 milioni di azioni ottenendo un guadagno superiore al 600 per cento in 15 anni grazie alla diffusione massiccia degli EV e agli incentivi del governo di Pechino al settore. "Al prezzo attuale – ha proseguito - la piccola BYD vale più dell'intera Mercedes. Non è un titolo a buon mercato, ma d'altra parte è un'azienda davvero notevole".

Alla domanda su quale investimento consiglierebbe fra BYD e Tesla, Munger non ha avuto dubbi: "Tesla l'anno scorso ha ridotto due volte i prezzi in Cina. BYD ha aumentato i prezzi. Siamo concorrenti diretti. BYD è talmente avanti rispetto a Tesla in Cina... che è quasi ridicolo". Munger ha comunque definito il numero uno di Tesla "talentuoso e "particolare".

Pochi giorni fa Elon Musk aveva spiegato che 'I rivali di Tesla sono i cinesi' e come il collega 99enne sembrerebbe averci visto giusto.