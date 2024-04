Charles Leclerc: 'A Monza venni fermato per eccesso di velocità, ecco cos'accadde'

Un pilota di Formula 1 fermato per eccesso di velocità. Sembra una barzelletta e invece... Andare veloce al volante, anche se lo si fa per professione, giustamente non piace ai vigili urbani, e non importa se ti chiami Charles Leclerc e hai appena vinto il Gran Premio di Monza.

Il giovane pilota classe '97 della Ferrari ha raccontato questo suo simpatico aneddoto durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Dejay a Linus e Nicola Savino. Il monegasco, dunque, oltre ad aver espresso le sue sensazioni per questo inizio di stagione, in cui la Rossa ha sempre chiuso alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, fatta eccezione per il GP d'Australia vinto da Carlos Sainz (Charles Leclerc, zero ipocrisia 'Vittorie Sainz? Mentirei se dicessi di essere contento'), il compagno di squadra di Leclerc, prossimo all'addio per far posto a Lewis Hamilton, ha svelato anche alcuni aspetti della sua vita privata, incluso il simpatico incontro con dei vigili lombardi.

Era il 2019 e Charles aveva appena vinto la sua prima gara della carriera a Monza. L'entusiasmo in quelle ore era alle stelle, il ragazzo proveniente dal principato aveva non solo fatto accendere i riflettori dell'intero circus (e del mondo) su di sé ma anche conquistato il soprannome di Predestinato, che sembrava cucirsi perfettamente alla sua sagoma. Oggi Leclerc è ancora alla ricerca del suo primo mondiale, ma quelle sensazioni sono rimaste intatte, così come l'amore che i ferraristi provano per lui (Charles Leclerc eletto miglior pilota del GP del Giappone, lui replica: 'Ma vaff...').

Il giorno dopo la vittoria di Monza il pilota è stato fermato per eccesso di velocità. Secondo quanto rivelato dallo stesso Charles, andava al massimo a tre chilometri orari sopra il limite, ma la paletta dei vigili si è abbassata lo stesso. Multa? No, non proprio: qualche foto e dei cappellini e poi Leclerc ha potuto risalire in auto e partire.

Su AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti di oggi.