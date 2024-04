Charles Leclerc, zero ipocrisia 'Vittorie Sainz? Mentirei se dicessi di essere contento'

Ok le vittorie di Carlos Sainz ma Charles Leclerc vuole vincere con la Ferrari. E' questo in estrema sintesi il pensiero del giovane pilota monegasco, rilasciato nella giornata di ieri, a poche ore dall'avvio del weekend di Suzuka in vista del Gp del Giappone di Formula 1 che si correrà domenica.

Carlos Sainz, reduce dalla vittoria a Melbourne, ha fatto felice tutti i tifosi Ferrari, compreso Leclerc, ma quest'ultimo non si nasconde: “Mentirei se dicessi che sono felice pensando alle due vittorie di Sainz, le vittorie sono importanti e i punti a fine stagione lo sono ancora di più, ma allo stesso tempo voglio che la Ferrari vinca il prima possibile. Carlos ha fatto un lavoro straordinario e ha vinto – ha proseguito - ora tocca a me reagire e, si spera, vincere la prossima gara”.

Charles Leclerc ha quindi tirato un po' di acqua al suo mulino spiegando: “In Formula 1, molte persone basano le loro opinioni sull’ultima gara, ma se guardo i miei ultimi otto o nove fine settimana, credo che siano stati costantemente di alto livello”.

Leclerc ha spiegato che purtroppo, in tutte quelle uscite, non è stato possibile vincere “ma sono consapevole che spetta a me essere presente ogni volta che si presenta l'occasione, e non lo sono stato a Singapore e Melbourne”, appunto le due vittorie di Sainz.

Lewis Hamilton nel 2025 sbarcherà in Ferrari andando a sostituire proprio lo spagnolo, ma a riguardo Leclerc ha chiarito: “Il fatto che Carlos non sarà in Ferrari il prossimo anno non aggiunge alcuna pressione”.

Gli addetti ai lavori sono convinti che il Gp del Giappone sarà decisamente importante in vista del proseguo della stagione visto per comprendere la reale forza delle scuderie: la Red Bull tornerà a vincere, facendo quindi chiaramente capire come Melbourne sia stato solo un incidente di percorso, o soffrirà lasciando la vittoria alla Ferrari?

“Credo che ogni gara sia molto importante – precisa a riguardo Leclerc - in questa fase stiamo facendo maggiore chiarezza su quali siano i nostri punti deboli e i nostri punti di forza. Penso che questa pista ci permetterà di capire di più i valori sulla velocità, il che probabilmente aiuterà un po’ di più a capire in che posizione siamo rispetto ai nostri avversari”.

