Charles Leclerc si schianta con la storica Ferrari F1 di Niki Lauda

Ogni pilota collezione nel corso della sua carriera incidenti più e meno memorabili, più e meno disastrosi, è naturale che sia così, è soprattutto grazie agli errori che si migliora e si diventa grandi. L'incidente avvenuto oggi a Charles Leclerc è proprio uno di quelli che non sarà possibile dimenticare.

Il pilota di Formula 1 si è schiantato con la storica Ferrari i 312 B3-74 del 1974 di Niki Lauda, una rarità da collezione. Ma cosa ci faceva Leclerc a bordo di un veicolo storico? A Montecarlo (tra l'altro un circuito casalingo per il pilota Ferrari) si stava tenendo il Gran Premio Storico quando qualcosa dev'essere andato oggettivamente storto.

A vedere le immagini ci si mette le mani nei capelli, è stato davvero un incidente "doloroso" sul fronte emotivo - e fortunatamente solo su questo, visto che Leclerc è uscito assolutamente illeso. I freni della vettura hanno smesso di rispondere correttamente (così come ha raccontato il pilota alla stampa) alla curva Rascasse, con la vettura che è andata in testacoda.

Monaco, lo sappiamo bene, non ha vie di fuga, è un circuito cittadino, dunque l'impatto con le barriere è stato immediato e inevitabile. Su un'altra pista con vie di fughe aperte probabilmente non ci sarebbe stato alcun danno da impatto, avremmo assistito solo a una piccola escursione sulla ghiaia.



