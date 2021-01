Charles Leclerc positivo al Coronavirus: il pilota Ferrari di F1 è in isolamento

Charles Leclerc ha contratto il Coronavirus, e ad annunciarlo è stato lo stesso pilota Ferrari. Sono dunque cinque i piloti di Formula 1 ad aver contratto il virus: prima di lui anche Lance Stroll, Sergio Perez e il campione Mercedes Lewis Hamilton. Lando Norris ha scoperto di averlo 9 giorni fa ed è ancora in isolamento.

Leclerc ha diramato la notizia sui social network, dove ha scritto: “Ciao ragazzi, spero che voi tutti siate al sicuro. Volevo farvi sapere che sono risultato positivo al COVID-19. Secondo i protocolli del mio team vengo testato regolarmente e sfortunatamente ho scoperto di essere positivo. Mi sono subito isolato, avvisando chi mi è stato vicino nei giorni scorsi. Anche il secondo test che ho fatto è risultato positivo. Mi sento bene e ho piccoli sintomi. Resterò in isolamento nella mia casa di Monaco osservando tutte le regole previste dalle autorità sanitarie”.

Ovviamente auguriamo al pilota di tornare negativo quanto prima. All’inizio del mese era stato in vacanza a Dubai con la sua fidanzata, ovviamente è difficile dire che il contagio sia collegato al viaggio ma sicuramente ha aumentato il rischio, motivo per cui rimanere a casa al sicuro è sempre consigliato in questo periodo - nella speranza che i vaccini portino miglioramenti quanto prima.