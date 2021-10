Charles Leclerc immortalato a bordo di una Ferrari 488 Pista personalizzata

All'interno del principato di Monaco non è difficile avvistare vetture di gran lusso, supercar o hypercar. Lo stesso vale poi per i rarissimi modelli in edizione limitata guidati da alcune delle persone più ricche al mondo (a proposito di avvistamenti, ecco la Ferrari Icona sulle strade pubbliche).

Il canale YouTube TheTFJJ va spesso a condividere materiale video con protagonisti modelli di questo tipo, e neanche questa volta ha fatto eccezione: come potete vedere voi stessi dalla pubblicazione in alto, la clip evidenzia anche il pilota di Formula 1 Charles Leclerc mentre sfreccia a bordo della sua Ferrari 488 Pista Spider.

La supercar, realizzata attraverso il minuzioso programma di personalizzazione denominato Tailor Made, riporta i colori di Monaco sotto forma di doppia striscia in bianco e rosso, la quale attraversa il bolide di Maranello in tutta la sua lunghezza. La verniciatura di fondo invece è nera, e va sicuramente ad aggiungere ulteriore aggressività al look generale, anche se questa caratteristica è esaltata dal poderoso sound del motore che ruggisce tra le strade notturne.



Il fotografo ha seguito la macchina per tutta la città anche di giorno, ma in quest'ultimo frangente il traffico ha rallentato la marcia e mitigato l'atmosfera. In ogni caso ci teniamo a ricordare che la 488 Pista Spider monta un V8 biturbo da 3,9 litri capace di erogare 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia. Tali numeri consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi, mentre la velocità massima è pari a 340 km/h. Un normale esemplare costerebbe al cliente almeno 326.000 euro, ma con le profonde personalizzazioni Tailor Made supponiamo che il prezzo possa lievitare enormemente.



Se invece non avete alcuna intenzione di sborsare una somma del genere potreste fiondarvi su questa Ferrari da 8000 euro ma, come avrete facilmente intuito, di originale c'è ben poco.