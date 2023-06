Charles Leclerc ha una nuova fidanzata, non è Rossa e si chiama Alexandra

Dopo la disavventura dell'indirizzo di casa pubblico, Leclerc può consolarsi con una nuova fiamma. Lei si chiama Alexandra Saint Mieux, una giovane che avrebbe rapito il cuore del pilota Ferrari.

Recentemente Leclerc ha spiegato di amare la Ferrari, ma il suo cuore sembrerebbe battere da qualche settimana a questa parte anche per una giovane ragazza che avrebbe preso il posto della storica fidanzata del monegasco, leggasi Charlotte Siné.

Le indiscrezioni sono iniziate a circolare dal mese di febbraio, quando sui social, in particolare TikTok, sono apparsi una serie di video che immortalavano appunto Leclerc al fianco di una “misteriosa fanciulla”.

A quel punto i fan hanno iniziato ad indagare meglio e nel weekend scorso, in occasione del Gran Premio di Monaco, di fatto si è avuto la conferma: il pilota della Ferrari ha una nuova fiamma e sarebbe appunto la giovane studentessa Alexandra Saint Mieux.

Su di lei non si hanno molti dettagli, visto che il suo account Instagram è privato, ma la ragazza, secondo quanto emerso, dovrebbe avere 21 anni, studiare a Parigi e frequentare Monaco. Durante il recente Gp del Principato i due sono stati avvistati assieme sia in occasione della tradizionale partita di calcio di beneficenza organizzata dal Principe Alberto, sia durante un'uscita dello stesso Leclerc, filmato sul molo mentre firmava degli autografi ai fan. Alle sue spalle è stata appunto notata la giovane Alexandra.

Al momento la loro storia non è ancora stata ancora ufficializzata, ma alla luce del fatto che la notizia è divenuta ormai pubblica è probabile che i due possano uscire allo scoperto, ancor più di quanto già fatto. A questo punto ci si domanda quando potrebbe arrivare l'annuncio, e chissà che nei prossimi gran premi non vedremo Alexandra nel box Ferrari, magari come portafortuna per la scuderia di Maranello per provare a portare a casa la tanto attesa prima vittoria.