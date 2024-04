Charles Leclerc eletto miglior pilota del Gp del Giappone, lui replica: 'Ma vaff...'

Il quarto posto di Charles Leclerc dietro al compagno di squadra Carlos Sainz (terzo sul podio) non può dirsi del tutto un grande risultato. Il pilota monegasco ha subito dichiarato di essere felice a metà per questo risultato. Sainz sembra essere in gran forma e, fino ad adesso, è sempre arrivato davanti a Leclerc.

La gara è stata comunque dominata dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Leclerc è stato costretto a riemergere dalla fila grazie a una notevole rimonta dopo una partenza complicata dall'ottava posizione. In generale, la prestazione di Leclerc non è certo da buttare via, anzi, tuttavia l'arrivo vicino al podio non ha soddisfatto il pilota malcontento il quale, anche attraverso la radio del team dopo il traguardo, ha evidenziando la sua delusione per il risultato ottenuto sul circuito di Suzuka.

Data l'impresa, degna comunque di nota, ha portato Leclerc al riconoscimento di "Pilota del giorno" da parte dei fan di Formula 1. La reazione di Leclerc è stata comunque agrodolce: "Grazie, ma sono arrivato quarto. Pensavo potessimo fare meglio in un certo momento. È la vita". Questa reazione è stata condivisa durante le interviste post-gara, dove Leclerc ha espresso chiaramente il suo disappunto per il risultato ottenuto, pur riconoscendo il positivo feeling con la macchina e la , tutto sommato, ottima prestazione personale.

La delusione di Leclerc per il risultato al GP del Giappone è emersa anche nelle interviste successiva, dove ha sottolineato la necessità di migliorare le prestazioni in qualifica per evitare risultati simili in futuro. Nonostante il titolo di "Pilota del giorno", il quarto posto non ha soddisfatto Leclerc, evidenziando la sua determinazione a migliorare e ottenere risultati migliori nelle prossime gare.

Come detto in apertura, Carlos Sainz pare essere in gran forma. Il pilota spagnolo, che il prossimo anno lascerà il posto in Ferrari a Lewis Hamilton, pare voler dimostrare a tutti che la scelta di Ferrari di "rimpiazzarlo" sia stata una scelta sbagliata. Voler far pentire il proprio team di una scelta è senz'altro una grande motivazione che probabilmente sta spingendo Sainz per questa stagione. La beffa quale sarebbe allora? Che Sainz firmi con la ReBull per il prossimo anno.

