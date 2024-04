Charles Leclerc si è già comprato tre Ferrari in questo 2024: ecco l'ultima arrivata

Il garage di Charles Leclerc continua a diventare sempre più di prestigio e soprattutto sempre più a tinte rosse. Nel corso del 2024 il pilota monegasco, forte anche di un rinnovo del contratto a cifre record, si è già comprato tre Ferrari, fra cui l'ultima arrivata pochi giorni fa.

La nuova arrivata è la Purosangue, il primo SUV della storia del Cavallino Rampante, che Leclerc ha acquistato in un colore che sembrerebbe il Grigio Titanio di serie, anche se non è da escludere sia una tonalità personalizzata.

Ad immortalarlo sono stati i social negli scorsi giorni, come potete vedere dal post più sotto, che hanno appunto beccato il buon Charles alla guida della sua nuova fuoriserie fra le strade del Principato di Monaco, dove lo stesso vive. Lo Sport Utility Vehicle del Cavallino Rampante sta attirando una clientela particolarmente VIP e sono molti negli ultimi mesi i personaggi famosi catturati a bordo della “bestia”, come ad esempio Zlatan Ibrahimovic, che era stato avvisato appunto sulla Purosangue durante lo shopping natalizio a Milano.

Leclerc ha una vera e propria passione per la Ferrari, come del resto non poteva essere altrimenti, visto che la Purosangue è la terza che si è assicurato da quando è iniziato il 2024, praticamente una ogni 40 giorni circa. Il nuovo anno è stato inaugurato alla grande, con l'arrivo della Ferrari 812 Competizione Aperta, una rossa a edizione limitata, costruita in sole 599 unità, che ha un prezzo di circa 578mila euro e un motore V12 6.5 aspirato da 830 cavalli.

Lo scorso mese di marzo, proprio in questi giorni, Leclerc è stato invece catturato a bordo di una Ferrari Daytona SP3, un modello di hypercar super esclusivo che costa ben 2,3 milioni di euro. Immancabile, come per la 812, il numero 16 inserito sulla vettura. Infine l'ultima arrivata, la Ferrari Purosangue, che è quella meno costosa delle tre, “solo”, 385mila euro nella conformazione standard, per un totale quindi di circa 3,2 milioni di euro in auto. Leclerc ha già avuto in passato una 488, una Portofino e una 812 Competizione.

