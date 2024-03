Charles Leclerc catturato a bordo del suo nuovo 'giocattolo', una Ferrari Daytona SP3

Charles Leclerc è stato recentemente immortalato nel Principato di Monaco alla guida del suo ultimo bolide: una splendida Ferrari Daytona SP3. Quest'auto era già stata avvistata nei pressi del Principato, ma solo ora sappiamo essere il pilota Ferrari il suo proprietario.

Per Leclerc questa è la sua seconda supercar Ferrari in edizione limitata, infatti lo avevamo già visto a bordo di una 812 Competizione qualche mese fa. Se per quest'ultima la scelta è ricaduta su un bianco opaco, la Daytona SP3 presenta una carrozzeria nero opaca con ruote abbinate. Gli interni sono arricchiti da sedili in Alcantara rossa e una striscia rossa e bianca che rappresenta i colori del Principato di Monaco.

La Ferrari Daytona SP3 si basa sulla LaFerrari Aperta, e il suo design è ispirato ai prototipi sportivi V12 a motore centrale del passato che la rendono una delle edizioni speciali più affascinanti mai create dalla casa del cavallino rampante. Il cuore della vettura è un potente motore V12 centrale da 6,5 litri, ereditato proprio dalla 812 Competizione, che eroga 850 CV e si abbina a un cambio doppia frizione a 7 rapporti.

Sapevate che la Ferrari Daytona SP3 offre una capote in tessuto come opzione di emergenza?. Il tetto in fibra di carbonio standard è molto bello e in linea con il design dell'auto, tuttavia può essere complicato da installare. In caso di "emergenza" si può velocemente optare per questo tetto in tessuto nascosto per evitare che una pioggia improvvisa rovini gli interni di questa supercar.

Charles Leclerc ha recentemente elogiato le capacità di Olivier Bearman, che ha sostituito Carlos Sainz nel Gran Premio del Bahreim, ottenendo un buon settimo posto all'esordio. Il pilota monegasco ha predetto un futuro promettente per il giovane pilota inglese nel mondo della Formula 1. La sua giovanissima età, che già è costellata da piccole imprese non da poco, lo colloca come un una garanzia per il futuro, considerando anche il fatto che ha saputo gestire alla perfezione la SP-24e le forti pressioni della Formula 1.

