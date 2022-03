Charge Cars mostra nuovamente la sua Mustang EV del 1967, pronta per la produzione

Il fenomeno delle restomod elettrificate ha preso piede soprattutto nell’ultimo anno, aiutato dalla decisa sterzata verso la mobilità elettrica, ma i primi progetti di questo tipo sono apparsi ben prima, come la Ford Mustang del 1967 modificata da Charge Cars, presentata nel 2019, ma da allora scomparsa dai radar.

Oggi il costruttore inglese è però tornato per mostrarci gli ultimi sforzi profusi sulla leggendaria Mustang Fastback degli anni ’60, che ricordiamo, viene costruita a mano con il nulla osta e la benedizione di Ford. Esteticamente l’auto rimane fedele all’originale, ma non nasconde alcuni elementi “futuristici”, a partire dai gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, e una griglia anteriore completamente chiusa, che al posto del cavallo nordamericano, riporta il logo dell’azienda.

Dentro l’abitacolo invece la musica cambia radicalmente, e nonostante i volumi restino analoghi al modello originale, al centro della console svetta un imponente schermo dove si gestisce l’infotainment, mentre al posto della leva del cambio troviamo una console con i tasti per la selezione della direzione di marcia. I rivestimenti sono di altissima qualità, e il cliente potrà sbizzarrirsi con le personalizzazioni, cucendosi addosso la propria vettura.

Le caratteristiche tecniche comunicate non sono molto dettagliate, ma sappiamo che l’auto è equipaggiata con una batteria da 64 kWh, che purtroppo in questi tre anni non si è assolutamente evoluta, e si può caricare soltanto con una potenza di 50 kW collegata ad una presa DC (per imparare tutti i termini della mobilità elettrica, ecco il nostro glossario delle auto EV).

La batteria dovrebbe fornire energia a un doppio motore elettrico capace di 544 CV e 1500 Nm di coppia, che dovrebbero garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, e una percorrenza di 200 miglia, ossia 322 km. La Charge Mustang verrà costruita in soli 499 esemplari, con un prezzo stimato di circa 420.000 euro.