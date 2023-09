Changan CD701, il nuovo SUV cinese che si trasforma in pick-up

Changan, il produttore automobilistico cinese, ha svelato il suo prossimo modello di produzione, il concept CD701, sotto il marchio Qiyuan. Dopo la presentazione del Suv Avatr l'anno scorso, questo veicolo, una combinazione di SUV e camioncino, è previsto debutti sulla linea di produzione l'anno prossimo.

Il concept CD701 è stato presentato durante la Conferenza ecologica sulla scienza e la tecnologia dell'automobile Changan a Chongqing, in Cina, e potrebbe arrivare sul mercato con il nome "E0". Basato sulla piattaforma per veicoli elettrici intelligenti SDA di Changan, il veicolo ha un design elegante e una linea del tetto spiovente, offrendo spazio per cinque passeggeri.

Per quanto riguarda il design, la parte anteriore del CD701 è caratterizzata da luci di marcia diurna a LED a forma di C e piccoli fari. Al posto della tradizionale griglia, è presente un display che mostra lo stato della batteria e l'autonomia del veicolo. Sul paraurti anteriore sono presenti ulteriori luci a LED a forma di D, simili al design delle luci diurne della Volkswagen T-Roc.

Le ruote sono imponenti e si trovano sotto archi squadrati, senza maniglie delle porte visibili. Invece degli specchietti retrovisori tradizionali, il veicolo utilizza telecamere. La linea del tetto è alta e si estende fino al lunotto, e il SUV può trasformarsi in un camioncino grazie al pannello di vetro posteriore che può scorrere verso l'alto sopra il tetto.

Nella parte posteriore, spicca una barra luminosa a LED semicircolare e un display simile a quello della parte anteriore, che fornisce informazioni sulla batteria. Gli interni del concept sono tipici dei veicoli elettrici moderni, con un ampio display per l'infotainment, un cruscotto minimalista, un display head-up e un volante a fondo piatto.

Il modello Avatr 12, invece, sfida le Tecnologie di Tesla attraverso il suo sistema di infotainment all'avanguardia.