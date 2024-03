Cesare Fiorio ricorda la sfida Lancia vs Audi: 'Loro avevano una cosa che noi non avevamo'

Race for Glory: Audi vs Lancia, è al cinema. Dalla giornata di ieri, 14 marzo 2023, il film che ripercorre il mitico mondiale rally del 1983, è visibile nelle sale, un must per tutti gli amanti del rally, delle auto, ma non solo.

Fra i grandi protagonisti di quello storico campionato del mondo vi era Cesare Fiorio, interpretato magistralmente da Riccardo Scamarcio. La leggenda del motorsport italiano, con all'attivo 20 titoli fra rally, Formula 1 e altre categorie, è stato intervistato per l'occasione da Fanpage "Il Mondiale Rally del 1983 rappresenta uno dei più grandi successi della mia carriera", ricorda l'ingegnere oggi 85enne, che poi sottolinea come con la Lancia Stratos avessero già vinto il mondiale “Ma poi l'Audi si presentò con le quattro ruote motrici, grazie ad un cambio di regolamento fatto dalla Federazione, e avevano dominato il campionato del mondo vincendo tutte le gare. Noi non avevamo ancora questa tecnologia, noi potevamo fare una macchina molto speciale e leggera, e su quello avevamo una certa esperienza dovuta alla Stratos”. E così nacque la Lancia 037, unica RWD in grado di battere una trazione integrale, appunto l'Audi Quattro.

"C'è tutto ciò che ho raccontato a Scamarcio - prosegue Fiorio riferendosi a cosa si vede nel film - quando è venuto a trovarmi prima di iniziare a girare il film. Quelli che vedrete sono tutti episodi reali che noi abbiamo davvero vissuto. L'unica cosa che non coincide con la realtà è che nel film si racconta che noi avevamo prodotto solo metà delle macchine".

In Race for Glory recita tra l'altro anche Lapo Elkann, un piccolo cameo in cui interpreta l'Avvocato Agnelli. E' una pellicola di un'epoca che non c'è più, un periodo in cui il campionato del mondo rally aveva un seguito pazzesco in tutto il mondo: “In quegli anni alcuni rally avevano la stessa importanza dei Gran Premi di Formula 1 e della 24 Ore di Le Mans – ricorda ancora Fiorio - c'erano un sacco di spettatori e si correva sempre tra due ali di folla tanto che a volte diventava un problema. Il rally era popolarissimo: finivamo in prima pagina sui principali quotidiani nazionali. Purtroppo oggi non è più così e anche il pubblico è molto diminuito”.

Ma come mai questa disaffezione della gente? “Un fattore importante è stato il fatto che ai miei tempi le prove velocità erano di 800 km, si correva per tre giorni di fila, notte compresa. Oggi al massimo durano 250 km e la sera si va a dormire in albergo. Diciamo che è meno epico e questo secondo me ha allontanato la gente dal rally".

