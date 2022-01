CES: BMW presenta il suo Theatre Screen, uno schermo da cinema per chi siede dietro

In questi giorni di Consumer Electronics Show a Las Vegas, BMW è arrivata con l’intenzione di lasciare il segno, e dopo aver mostrato la vernice che cambia colore sfruttando la tecnologia degli ebook reader, adesso la casa bavarese ci mostra come rivoluzionare l’intrattenimento all’interno di un'auto, trasformandola quasi in un cinema.

Sì, perché il BMW Theatre Screen trasformerà il divano posteriore della vettura nella prima fila di una sala cinematografica, dotata di uno schermo da 31 pollici di diagonale che fuoriesce dal tetto, mentre le luci ambientali si spengono, le tendine oscuranti assicurano una visione migliore, e gli spettatori vengono abbracciati dal suono di 30 altoparlanti da 1500 watt della Bowers & Wilkins con sistema surround 4D.

Lo schermo può visualizzare contenuti con un rapporto d’aspetto di 16:9, 21:9 o 32:9, e inoltre BMW ha stretto una partnership con Amazon per portare le funzionalità di Amazon Fire TV all’interno dell’auto, che vanta anche una connessione 5G per lo streaming dei contenuti. Per i più esigenti c’è anche una porta HDMI per collegare eventuali dispositivi esterni, comprese le console del momento, ossia PS5 e Xbox Series X.

L’impianto audio concentrerà il suono nella parte posteriore dell’auto, per evitare di infastidire il conducente, ma chi siete sul divano posteriore ha a disposizione anche delle cuffie, così da ridurre al minimo il disturbo nei confronti di chi siede davanti.

Secondo voci di corridoio, questo schermo è stato visto in anteprima su una vettura camuffata che sembrerebbe la prossima versione della BMW Serie 7, e in generale il Theatre Screen verrà equipaggiato sui modelli “luxury” del brand, tra i quali potrebbe esserci anche il BMW XM, un SUV sportivo nonché il modello M più potente mai realizzato.