CES 2023: Harman Automotive presenta il nuovo head-up display in realtà aumentata

Il Consumer Electronics Show 2023 ha portato con sé diverse novità dedicate al settore dell’automobile, tra i quali ricordiamo le cinture di sicurezza riscaldate di ZF che aumentano l’autonomia delle auto EV. Ma uno degli elementi più chiacchierati resta l’infotainment, e Harman si è presentata con un nuovo head-up display in realtà aumentata.

Chrysler ha presentato il nuovo infotainment Synthesis con display da 95 cm, invece Harman Automotive ha pensato ad un prodotto che ha proprio l’obiettivo di ovviare alla presenza sempre più opprimente di schermi in abitacolo: si chiama Harman Ready Vision e racchiude tutto all’interno di un head-up display che oltre all’hardware che già conosciamo aggiunge un display trasparente senza bordi che utilizza un software di realtà aumentata per fornire al conducente soltanto i contenuti necessari, al momento giusto e con la corretta dose di informazioni per evitare inutili distrazioni.

Oltre a questo, il brand ha svelato anche l’Harman Ready Care, ovvero un sistema che monitora il livello di concentrazione e attenzione alla strada: questo sistema si appoggia poi ad un’intelligenza artificiale e al machin learning per comprendere il comportamento del guidatore così da fornire avvisi specifici apposta per lui e in base alle diverse situazioni.

E non finisce qui, perché tra le altre features di sicurezza, Harman ha portato anche il Sound and Vibration Sensor and External Microphone, un sistema che riesce a captare l’arrivo i veicoli d’emergenza con sirene, la rottura dei vetri, un impatto causato da un’incidente e altro, mentre il microfono si attiva per permettere la comunicazione tra passeggeri e soccorritori.

Harman si è dunque focalizzata sulla sicurezza alla guida, e ci tiene a specificare che tutti i sistemi sono fatti per lavorare in maniera autonoma e possono essere adottati su ogni vettura, qualora i costruttori siano propensi ad utilizzare le loro tecnologie.