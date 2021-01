Al CES 2021 il nuovo Ather 450X: il più veloce scooter elettrico simil 125cc

Il CES di Las Vegas ci regala sempre ottime perle in campo automotive, sia a quattro che a due ruote. Abbiamo visto la Sono Sion alimentata (anche) a energia solare, ora è il turno dell’Ather 450X, lo “scooter più veloce della categoria 125cc”.

Categoria “simil 125cc” chiaramente, visto che parliamo di un modello 100% elettrico. Questo nuovo 450X, prodotto dalla startup di Bangalore Ather, raggiunge gli 80 km/h di velocità e offre un’autonomia di ben 116 km con una singola carica. Non male neppure l’accelerazione, visto che Ather dichiara lo 0-40 km/h possibile in 3,3 secondi - dunque ideale per sgusciare via ai semafori.

Grazie a un motore da 6 kW, il 450X si vanta appunto di essere “il più veloce della sua categoria”, anche se l’azienda si riferisce all’accelerazione più che alla velocità massima - 80 km/h infatti non è chissà quanto scioccante come top level, ci sono altri 125 che fanno lo stesso e anche meglio. Al di là della meccanica, l’Ather 450X si fa notare per via del suo carico tecnologico.

Presenta uno schermo capacitivo da 7 pollici, offre la navigazione GPS turn-by-turn, ha il 4G integrato assieme al bluetooth, così che si possa controllare lo stato dello scooter anche comodamente via smarpthone, in qualsiasi momento. Inoltre sempre grazie al telefono è possibile rispondere a telefonate, gestire la musica e accedere ad altre funzionalità direttamente dallo schermo di bordo. Il 450X ha anche 22 litri di spazio sotto la sella, oltre a un prezzo alquanto interessante: l’equivalente di 2.100 dollari, ovvero meno di 1.800 euro al cambio diretto.