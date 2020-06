Dal cervo investito al camion che sbanda: una serie di incidenti ripresi dalle TeslaCam

Da quando Elon Musk ha lanciato la modalità Sentinella e la possibilità di usare le telecamere di bordo come una dashcam sulle sue auto elettriche, il web si è popolato di nuovi video in maniera esponenziale. Qualcuno ha pensato addirittura di farci una rubrica.

Wham Baam Teslacam ha iniziato a creare dei video chiamati TeslaCam Stories, che montano insieme spezzoni di incidenti realmente avvenuti e altri invece evitati (talvolta anche grazie ad Autopilot) ripresi proprio dalla funzione dashcam delle Tesla Model 3 e sorelle. Oggi vogliamo proporvi l'episodio numero 4, il più recente, uscito appena lo scorso 20 giugno.

La raccolta, bisogna ammettere, è ben fatta, ogni incidente è spiegato in una didascalia ad hoc, così che si possa comprendere al meglio la dinamica dei fatti. Nel primo filmato una Model 3 è testimone di un incidente a un incrocio, rimasta illesa per pochissimi metri, nel secondo abbiamo un episodio Hit & Run, con una berlina che ha innescato un tamponamento a catena per scappare poco dopo - Damon Derosa, l'uomo che ha girato il filmato, avrebbe poi scoperto come la targa della berlina fosse rubata.

Fra gli altri video presenti nella raccolta abbiamo un interessante documento che vede un rimorchio (pieno di Tesla fra l'altro) sbandare leggermente, con Autopilot che corregge il tiro e risparmia l'incidente, mentre sono molto più drammatici i momenti che vedono un cervo investito a 100 km/h in Finlandia.