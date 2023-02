Ora è certo, le auto elettriche riducono inquinamento e asma: lo studio

C'è un nuovo studio molto interessante che probabilmente non farà felice i detrattori delle auto elettriche e che collega la diffusione delle vetture green alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e dei problemi respiratori.

Secondo quanto raccolto dai ricercatori della Keck School of Medicine della USC, studio pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, è stato riscontrato un nesso fra l'aumento dei veicoli ad emissione zero e il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica. Si tratta di un lavoro significativo in quanto trattasi di uno dei primi studi sull'argomento basato su dati reali.

E' ben noto e risaputo come i veicoli con motore endotermico contribuiscano in maniera pesante all'inquinamento dell'aria e al conseguente insorgere di problemi respiratori: si pensi ad esempio che 4 milioni di nuovi casi di asma infantile ogni anno sono dovuti proprio alle auto inquinanti.

Il nuovo studio ha preso in esame i numeri di veicoli a zero emissioni circolanti, quindi l'inquinamento ambientale da NO2 e le visite al pronto soccorso in 1.238 diversi comuni della California durante il periodo 2013-2019. Con l'aumento della diffusione dei veicoli green in quel lasso di tempo, i ricercatori hanno potuto tastare con mano l'impatto degli stesso sull'ambiente. I risultati hanno evidenziato che ad ogni diffusione di 20 auto ZEV per 1.000 persone, la diffusione di NO2 si riduceva di 0.41 parti per miliardo, riducendo anche le visite ai pronto soccorso per asma del 3.2 per cento.

Si tratta di numeri significativi e che nel corso dei sei anni presi in esame hanno portato ad una riduzione pari a diverse migliaia di visite al pronto soccorso. Lo studio segna quindi una prima importante dimostrazione in favore delle auto elettriche e a zero emissioni; ovviamente andrà approfondito ulteriormente e serviranno ulteriori ricerche, ma le prime risposte sono senza dubbio positive.

In Germania ci sono già un milione di auto elettriche ma in Italia il numero resta molto più esiguo, 68mila. Alla luce di questi dati è chiaro come l'impatto ambientale dei veicoli green sia positivo, ma per favorire la diffusione dell'elettrico, come dice Stellantis, servono incentivi dei governi che possano ridurre il prezzo dei veicoli garantendo un accesso a tutti, indistintamente dal portafoglio. C'è quindi ancora molto da fare, ma la strada da percorrere sembrerebbe essere quella giusta.