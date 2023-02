Ora abbiamo la certezza: 'Stare seduti nel traffico per 2 ore può causare danni cerebrali'

Secondo un autorevole studio dell'università della British Columbia, stare fermi in coda in automobile potrebbe essere molto dannoso. Il lavoro dei ricercatori ha infatti messo in correlazione gli ingorghi delle città con i fumi nocivi esalati dai gas di scarico dei mezzi di trasporto, individuando possibili danni cerebrali.

Ebbene, stando a quanto emerso vi sarebbe un aumento delle menomazioni nelle funzioni cerebrali dopo l'esposizione all'inquinamento da traffico. Nel dettaglio, i primi sintomi inizierebbero a comparire dopo appena due ore di code, a conferma di quanto la questione sia tutt'altro che da sottovalutare.

Lo studio della British Columbia si è soffermato in particolare sulla connettività funzionale di una persona, ovvero, quanto le varie regioni del cervello interagiscano fra di loro, e stando agli studiosi si tratterebbe del primo lavoro in assoluto che evidenza prove concrete circa la rete celebrale alterata a causa dell'inquinamento atmosferico.

"Per molti decenni – le parole di Chris Carlsten, professore e capo della medicina respiratoria e della cattedra di ricerca canadese sulle malattie polmonari occupazionali e ambientali presso l'UBC - gli scienziati hanno pensato che il cervello potesse essere protetto dagli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico. Questo studio, che è il primo del suo genere al mondo, fornisce nuove prove a sostegno di una connessione tra inquinamento atmosferico e cognizione".

Per arrivare a tali risultati il team di studiosi ha esposto 25 adulti sani agli scarichi dei motori diesel e all'aria filtrata in un laboratorio. Attraverso la risonanza magnetica funzionale sono state quindi misurate le attività cerebrali prima e dopo l'esposizione, ed è stato appurato che una delle aree che si possono modificare è in particolare la DMN, zona che svolge un ruolo importante nei pensieri e nei ricordi.

"Sappiamo che la connettività funzionale alterata nel DMN è stata associata a prestazioni cognitive ridotte e sintomi di depressione, quindi è preoccupante vedere l'inquinamento del traffico interrompere queste stesse reti", ha aggiunto il primo autore dello studio Jodie Gawryluk, professore di psicologia presso l'Università di Victoria.

"Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno gli impatti funzionali di questi cambiamenti, è possibile che possano compromettere il pensiero o la capacità di lavorare delle persone". C'è comunque una buona notizia, ovvero, i possibili danni neurologici dovuti all'esposizione all'inquinamento sarebbero solo temporanei, visto che tornato in un ambiente salubre il cervello ha ripreso la sua normale attività. Tuttavia, secondo gli studiosi, un'esposizione prolungata all'inquinamento, come ad esempio guidare nel traffico ogni giorno, potrebbe causare danni permanenti.

"Le persone – ha concluso Carlsten - potrebbero volerci pensare due volte la prossima volta che sono bloccate nel traffico con i finestrini abbassati. È importante assicurarsi che il filtro dell'aria della tua auto funzioni correttamente e, se stai camminando o andando in bicicletta lungo una strada trafficata, prendi in considerazione la deviazione su un percorso meno trafficato”.

Quanto emerso non è sicuramente una buona notizia per le città più trafficate in assoluto, a cominciare da Palermo, la città certificata come la più lenta al mondo. E per cercare di snellire in qualche modo il traffico e nel contempo rendere le città più salubri, sono molte le iniziative introdotte dalle amministrazioni comunali negli ultimi anni, come ad esempio quella tanto chiacchierata e riguardante Milano, che dal primo gennaio andrà a 30 km/h.