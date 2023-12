Questo cerchio Hyundai ha una catena da neve a scomparsa

Il gruppo Hyundai ha re-immaginato il futuro con questo cerchio dotato di catena da neve a scomparsa. Un video su YouTube spiega il suo funzionamento, intanto si pensa già a quanto costerà...

Che le innovazioni motoristiche ormai da qualche anno si siano spostate verso est non è poi una grande novità. L'automobilismo è oramai a trazione asiatica, con Giappone e Corea che guidano il cambiamento e la Cina che segue con gli ultimi sviluppi EV. Ma è proprio dalla Corea (quella del Sud ovviamente) che arriva questa innovazione esclusiva e super ingegnosa.

A quanto pare Hyundai non vuole smetterla di sorprendere, e dopo essere diventata la prima azienda che venderà le proprie auto su Amazon, ecco il nuovo colpo di genio. Si tratta, come già sottolineato, di uno pneumatico futuristico dotato di catena da neve "interna" in grado di spuntare fuori solamente quando necessario, attraverso un semplice comando che viene dato dallo stesso automobilista premendo un tasto.

Questa nuova tecnologia è ancora in fase di sviluppo, tant'è che (secondo quanto riportato dal Corriere Motori) ancora deve essere brevettata, eppure sembra essere già perfetta, o quasi. Il video dimostrativo pubblicato dallo stesso gruppo Hyundai su YouTube mostra il suo funzionamento in modo semplice e chiaro.

Una volta premuto il pulsante del comando, le catene, realizzate in una lega che si adatta facilmente alle ruote, fuoriescono attraverso delle fessure che "tagliano" la gomma, questa divisa a spicchi come una sorta di pizza, così da garantire un'aderenza migliore al suolo innevato (o ghiacciato). Così, dopo aver ingegnato un piano per abbassare i prezzi delle auto elettriche, Hyundai presenta una nuova innovazione...