Cerchi lavoro? In UK c'è chi offre più di 1000€ per la guardare le 30 stagioni di Top Gear

Quante volte ci hanno detto che trovando un lavoro che piace non lavoreremo neanche un giorno della nostra vita, peccato che poi si va a sbattere con la dura verità delle cose. Ma se amate la serie Top Gear in Inghilterra c’è un lavoro che fa per voi, a patto di essere maggiorenni e residenti nel Regno Unito.

La compagnia USwitch.com, specializzata nell’aiutare i propri clienti nel confrontare prezzi su una disparata gamma di sevizi e prodotti, ha indetto un contest in cui al fortunato vincitore verrà offerta la possibilità di guadagnare 1000 sterline (circa 1182 euro al cambio attuale) per la visione di tutte le 30 stagioni andate in onda di Top Gear, con l’obiettivo di scoprire quale casa costruttrice è apparsa per più volte all’interno dei 236 episodi dello show motoristico più conosciuto del pianeta (tra i tanti c'è anche la prova di Chris Harris alla guida della leggerissima Porsche 911 Singer).

Ma come si fa ad acciuffare questo lavoro? Come descritto qualche riga sopra, i requisiti fondamentali sono la maggiore età e la residenza nel Regno Unito, e se soddisfatti, il passo successivo è l’iscrizione sulla pagina dedicata di USwitch, che comunicherà l’eventuale vincita del contest a cui seguirà l’inizio del lavoro.

In particolare al fortunato vincitore verrà chiesto di riguardare tutti i 236 episodi nell’arco di 3 mesi, che si può tradurre in 10 stagioni al mese, quindi circa 2,5 episodi al giorno: siamo sicuri che avete fatto di peggio in qualche maratona su una delle vostre serie preferite. Ci si può iscrivere a partire da oggi, 18 ottobre, fino al prossimo 18 novembre, mentre il vincitore verrà estratto il 22 novembre.

E a proposito di date, vi consigliamo di mettere un promemoria sul 1° di novembre, il giorno in cui verrà svelata la Greek Chaos, la ultracar greca da 3000 CV e 12 milioni di euro.