Sono questi i cerchi in fibra di carbonio della Corvette C8 Z06?

Avete mai sentito parlare dei cerchi in fibra di carbonio offerti sulla nuova Corvette C8? No? Beh, Chevrolet non li ha mai menzionati. Eppure su eBay è comparsa un'inserzione di un venditore affidabile che li mette in vendita. Nella descrizione si parla di cerchi originali. Che si tratti di un leak clamoroso?

Il venditore è certifiedfactoryweheeling, non si tratta di un account losco e poco conosciuto, ma di uno dei rivenditori più attivi su eBay, con una media di recensioni piuttosto robusta. È un po' difficile immaginare che un venditore così affermato decida improvvisamente di auto-sabotarsi iniziando a vendere dei falsi. Non che questa possibilità non esista, ad ogni modo.

I cerchi sono stati venduti per 4.500$. "Sono cerchi OEM usati da General Motors per i test, sono in ottime condizioni". Come si evince dalle foto, i cerchi "Carbon Revolution" sono effettivamente brandizzati General Motors.

Il set in questione comprende due cerchi da 20 e altrettanti da 21 e ha un colore chiamato "Carbon Fiber Grey".

Secondo The Drive non è inverosimile che in futuro, questi stessi cerchi che GM potrebbe avere commissionato a Carbon Revolution, finiscano per venire offerti ufficialmente come optional per la Corvette C8 Z06, la versione più sportiva della Corvette a motore centrale.