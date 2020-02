I cerchi Aero della BMW iX3 hanno un look sportivo e aumentano persino l'autonomia

La BMW iX3 è attesa per la fine dell'anno, e porrà il brand tedesco davanti all'inizio di una sua nuova era nel campo dell'automotive inaugurando la prossima generazione elettrica BMW. Intanto gli ingegneri interni stanno provando a fare di tutto per incrementare l'autonomia delle EV tramite l'aerodinamica.

Lo fa anche provando a ridisegnare le forme dei cerchi, e infatti la iX3 debutterà con la "Ruota Aerodinamica BMW" capace di migliorare i flussi del vento e ridurre il peso. Per farlo il brand ha utilizzato un corpo in alluminio con "inserti progettati individualmente". Il risultato è una riduzione dell'attrito del 5% è un abbassamento della massa complessiva del 15% rispetto agli altri cerchi aerodinamici BMW. Ciò aiuterà restringere del 2% i consumi totali della iX3, aumentando l'autonomia per singola carica di circa 10 chilometri in ciclo WLTP.

Per coloro che non si accontenteranno del loro aspetto standard BMW offrirà un servizio di personalizzazione apposito. Non si parla soltanto di modifiche classiche, ma di una gamma di inserti custom in un ventaglio di stili diversi. Si potrà scegliere il grado di lucentezza, il tipo di smalto o anche lo schema del disegno, grazie ai quali i clienti saranno in grado tirar fuori combinazioni diverse per ogni singola ruota.

Nel frattempo BMW si prepara al Salone di Ginevra anticipando informazioni inerenti la BMW i4 elettrica da 530 cavalli che andrà a portare concorrenza direttamente alla Tesla Model 3. Tra l'altro la casa tedesca ha di recente rilasciato interessanti dichiarazioni, affermando che:"dal 2025 le auto a idrogeno costeranno quanto le controparti a benzina".