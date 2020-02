Cercate un veicolo resistente? Con questa casa su ruote non potrete restare delusi

Molto spesso gli appassionati si cimentano in incredibili imprese ingegneristiche, e quella di oggi è servita a rendere un grosso furgone vivibile quasi quanto una casa vera e propria.

L'M923A2 è un veicolo da trasporto militare a sei ruote motrici, capace di trasportare truppe ed equipaggiamenti dovunque ce ne sia il bisogno, ma con una buona dose di olio di gomito il mezzo può diventare anche un'impressionante casetta su ruote.

Mike, l'autore delle modifiche e del video in altro, ha alloggiato un container personalizzato dietro alla cabina, e in seguito ha reso gli interni abitabili grazie a tavole di legno che sono servite a ricoprire il tetto e le pareti. Gli esterni invece non abbandonano il loro aspetto militaresco e la verniciatura in verde scuro, ma sono stati aggiunti dettagli interessanti. Sono presenti infatti numerosi alloggi utili ad ospitare strumenti vari e legna da ardere. Inoltre una camera montata sul posteriore rende molto più semplice capire cosa stia succedendo dietro all'enorme veicolo. Infine Mike ha pure convertito tutta l'illuminazione alla tecnologia LED e ha reso la cosa ancor più sostenibile disponendo dei pannelli solari sul tetto.

Passando alla meccanica troviamo sotto al cofano il motore Cummings originale: un massiccio sei cilindri in linea da 8,3 litri abbinato ad un cambio automatico a cinque rapporti. Molto furba la scelta di usare un sistema di raffreddamento modificato per ottenere acqua calda per eventuali docce bollenti.

A proposito di veicoli robusti e inarrestabili vi rimandiamo a due esempi che racchiudono alla perfezione il significato di questi due aggettivi: il primo è il Mercedes-Benz Unimog in grado di scalare fino a 7 km di altitudine, mentre il secondo è un Land Rover Defender modificato e rinforzato.