Cercate una casa sita dentro un circuito e con un garage da sogno? Eccola, ed è in vendita

Per ognuno di noi arriverà quel momento nella vita in cui ci sarà da scegliere la propria abitazione. C’è chi la vuole al mare e chi invece predilige la tranquillità della campagna, o il fresco della montagna, ma per gli amanti dei motori esiste un’abitazione costruita all’interno di un circuito, ed è in vendita.

Si trova in Minnesota, nei pressi del Brainerd International Raceway, e a prima vista sembra un caseggiato piuttosto grande, ma vi diciamo subito che più che un’abitazione, è un garage che vi offre una zona abitativa degna di nota. Il piano terra infatti può ospitare fino a 5 auto, grazie ad un parcheggio rialzato comandabile elettronicamente e ad una pedana rotante perfetta per esporre il mostro mezzo più pregiato.

Accanto alla zona dedicata alle auto, è presente una sala ricreativa arredata con tavoli, piccola cucina e zona lounge per bere un drink, magari dopo aver girato un po’ sul circuito letteralmente “di casa”.

Il piano superiore invece è a tutti gli effetti una casa, che offre due camere e altrettanti bagni arredati con un gusto piuttosto motoristico, dato che un lavandino ad esempio, è stato costruito utilizzando uno pneumatico Hoosier da dragster. Non manca poi un open space diviso tra un comodo salotto, che tramite delle finestre si affaccia sul parco macchine sottostante, e una cucina con ampia isola che può ospitare fino a 4 persone. Dalla cucina si accede anche ad un’area esterna che si affaccia proprio sulla pista da accelerazione di cui è dotato il circuito.

Se la vista del secondo piano non fosse ancora di vostro gradimento, c’è anche un’ulteriore terrazza al terzo piano, che vi darà una visione ottimale di tutto il circuito. L’acquisto della casa ovviamente non implica che possiate girare sulla pista come e quando volete, ma una parte del circuito sarà percorribile per raggiungere l’abitazione, e avrete l’accesso esclusivo insieme ai vostri vicini di casa.

La casa è attualmente in vendita su Zillow, con un prezzo di 1 milione di dollari (poco meno di 850.000 euro), e visitando la pagina dell’inserzione potrete vedere la galleria completa dell’abitazione.